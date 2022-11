Café des Aidants liburnia Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Café des Aidants liburnia, 17 mai 2023, Libourne. Café des Aidants Mercredi 17 mai 2023, 14h00 liburnia Rendez-vous au Liburnia de 14h à 16h30 Thématique : « Comprendre et s’adapter à l’évolution de la personne aidée. » liburnia 14 rue donnet libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous au Liburnia de 14h à 16h30 Thématique : « Comprendre et s’adapter à l’évolution de la personne aidée. » Entrée Libre

2023-05-17T14:00:00+02:00

2023-05-17T16:30:00+02:00

