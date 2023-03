Djet en dédicace Libriarie Mots et Images Tome 2 Guingamp Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-04-21 17:00:00 – 2023-04-21 19:00:00

Côtes dArmor Guingamp . Djet sera en dédicace à la librairie Mots et Images tome 2 afin de signer son album In Memoriam T01, grand coup de cœur de l’équipe BD ! Une formidable BD dynamique dans un univers fantastique à venir découvrir aux côtés de l’auteur ! tome2@motsetimages.fr http://www.motsetimages.fr/ Libriarie Mots et Images Tome 2 26 Place du Centre Guingamp

