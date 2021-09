Libres expressions Espace culturel du Bois fleuri, 21 octobre 2021, Lormont.

### Programme * **18h30 –** accueil et présentation de l’association et de son collectif d’artistes et de techniciens. * **18h45 et 19h30 –** projections de courts-métrages et de making of : Cine Liberdade – making of Cine liberdade, Mytho – Ciné Noès , L’Attentation – M.E.C.S, L’annonce – court métrage performance, Stop motion confinés – Ciné Noès, Lettres confinées – Ciné Noès, Teaser de Réminiscences, Making of Héritières par Gil Roy. * **20h15 –** expositions et temps d’échanges jusqu’à 22h autour d’un cocktail organisé par Marie Curry, les nouvelles cuisinières qui valorise le matrimoine culinaire des femmes réfugiées. Tout au long de la soirée, vous retrouverez quelques extraits des expositions de Sens reliefs d’Ad-Rien, Entre les Cordes de Lauranne Simpere ou encore Face au Monde, œuvres du collectif Douze Films « L’ATELIER ». Douze Films accompagne les habitants du territoire dans la réalisation de courts métrages en collectif. Par des ateliers participatifs, notre équipe offre à des publics hétérogènes la possibilité de découvrir, de s’initier et de pratiquer les techniques cinématographiques . « LE LABO ». Chaque professionnel du collectif Douze Films produit, seul ou à plusieurs, des créations artistiques. Nous mobilisons à la fois les arts visuels, les techniques photographiques et cinématographiques. Les compétences de chacun et le parc matériel dont nous disposons nous permettent de travailler, d’échanger et de créer ensemble.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Soirée de présentation des quatre dernières années au cœur de l’Atelier cinématographique et du Laboratoire d’expérimentation de l’association Douze Films.

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde



