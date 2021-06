Libres comme l’air – Théâtre d’impro Lesneven, 4 août 2021-4 août 2021, Lesneven.

Libres comme l’air – Théâtre d’impro 2021-08-04 19:00:00 – 2021-08-04 22:00:00

Lesneven Finistère Lesneven

Une soirée sous le signe de l’impro et de l’humour. Préparez vos zigomatiques…

Un soir, deux spectacles, une dizaine de comédiens, mille idées débordantes, un millon de rires, sous plusieurs milliards d’étoiles… et vous ? “Gouarek StageImpro” vous propose de pouvoir goûter à la liberté de se divertir hors les murs en invitant plusieurs improvisateurs francophones dans deux formats de spectacle qui solliciteront vos émotions. Prenez votre laine et rejoignez-nous ! L’histoire comme vous ne l’avez jamais vue : Les comédiens choisissent avec le public un événement historique qui sera adapté et joué en totale improvisation, dirigé par des metteurs en scène naviguant tout autant à vue (Gabrielle Pichon, Yann Berriet). Venez découvrir l’histoire sous un angle complètement nouveau… le leur.

Dans le paysage culturel finistérien, le format le plus populaire du théâtre d’improvisation est sans conteste le catch-impro. Des équipes survitaminées, un arbitre déjanté, vos propositions loufoques, bref, un spectacle à 1000 à l’heure ! Et après sa période d’hibernation obligatoire, il revient, plus motivé que jamais à effectuer sa seule mission : vous divertir !

culture.lesneven@orange.fr +33 2 98 83 00 03

Une soirée sous le signe de l’impro et de l’humour. Préparez vos zigomatiques…

Un soir, deux spectacles, une dizaine de comédiens, mille idées débordantes, un millon de rires, sous plusieurs milliards d’étoiles… et vous ? “Gouarek StageImpro” vous propose de pouvoir goûter à la liberté de se divertir hors les murs en invitant plusieurs improvisateurs francophones dans deux formats de spectacle qui solliciteront vos émotions. Prenez votre laine et rejoignez-nous ! L’histoire comme vous ne l’avez jamais vue : Les comédiens choisissent avec le public un événement historique qui sera adapté et joué en totale improvisation, dirigé par des metteurs en scène naviguant tout autant à vue (Gabrielle Pichon, Yann Berriet). Venez découvrir l’histoire sous un angle complètement nouveau… le leur.

Dans le paysage culturel finistérien, le format le plus populaire du théâtre d’improvisation est sans conteste le catch-impro. Des équipes survitaminées, un arbitre déjanté, vos propositions loufoques, bref, un spectacle à 1000 à l’heure ! Et après sa période d’hibernation obligatoire, il revient, plus motivé que jamais à effectuer sa seule mission : vous divertir !

dernière mise à jour : 2021-06-24 par