Libres comme l’air – Arts de la Rue et Cirque Lesneven, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lesneven.

Libres comme l’air – Arts de la Rue et Cirque 2021-07-01 19:00:00 – 2021-08-31 22:00:00

Lesneven Finistère

Spectacle Point de vue à 19h et la compagnie Fracasse de 12 avec le spectacle Hop ! à 20h30.

Le spectacle Point de vue (corde lisse et jeu théâtral) par la compagnie Sacorde. Une femme d’1m57 et son camion de 7 mètres de long, unis par les entrelacs de la corde lisse vous invitent à partager l’absurdité et la magie de leur quotidien vertigineux. Bienvenue sur le pas de la porte de Violette, un spectacle mêlant théâtralité et corde lisse.

Hop! est spectacle de rue burlesque, chorégraphié, rythmé et chanté. Voici un chef rigoureux qui tente de mener son équipe vers la perfection professionnelle, mais les trois employés municipaux sous ses ordres s’avèrent être tous plus dissipés, délirants et flâneurs les uns que les autres. Le quotidien de ce quatuor n’a de cesse de balayer les idées reçues sur leur profession. Les poubelles et les balais prennent vie, les chants exutoires bravent le taylorisme et la main d’œuvre urbaine se laisse emporter par sa douce folie poétique. En compagnie de ces étonnants balayeurs, le public n’aura pas à s’adonner au tri sélectif… le rêve et le rire se retrouveront dans le même sac !

dernière mise à jour : 2021-06-24 par