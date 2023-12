Libres! Centre social Caf Charenton Paris, 4 janvier 2024 15:15, Paris.

Le jeudi 04 janvier 2024

de 15h15 à 16h00

.Public enfants adultes. A partir de 3 ans. gratuit

Spectacle de contes, pour tous à partir de 3 ans. Un voyage en musique sur le chemin de personnages courageux et attachants.

Un spectacle où contes traditionnels et souvenirs d’enfance s’entremèlent.

Avec légèreté et poésie, nous suivrons à travers quatre histoires les chemins de deux enfants, d’une poule et d’un lapin, tous assoiffés de liberté et de découverte

Avec Krystel Beauchêne (jeu) et Vincent Desille (jeu et guitare)

Centre social Caf Charenton 295 Rue de Charenton 75012 Paris

Contact : https://cie-esprits-barioles.com https://cie-esprits-barioles.com

Emeric Gallego Libres! Spectacle de contes