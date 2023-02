LIBRE ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 25 mars 2023, LES ULIS.

LIBRE ESPACE CULTUREL BORIS VIAN. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

(L-R-21-1612/L-R-21-1609/L-R-21-1610) LE CASINO BARRIERE TOULOUSE présente en accord avec AC OPERA BALLET PRODUCTION LIBRE Chorégraphie : Julien LESTEL Création : 2021 Production : Alexandra cardinale Opéra Ballet Production Musiques : Iván JULLIARD, Max RICHTER, Kerry MUZZEY, Ólafur ARNALDS Lumières : Lo Ammy VAIMATAPAKO Durée : 1H10 Avec les danseurs du Ballet Julien Lestel et artiste invitée Alexandra Cardinale Si la liberté immédiate est illusoire, la question est de savoir quels chemins emprunter pour garder l’espoir de conquérir la liberté. On serait tenté de croire que la liberté c’est faire ce que l’on veut, combler ses propres besoins, réaliser ses propres désirs, ici, au plus vite. Or cette quête infinie d’assouvissement rend esclave de ses passions et de ses désirs et ne procure qu’un sentiment de liberté illusoire. Pouvons-nous atteindre une forme de liberté ou sommes-nous totalement et définitivement déterminés par des contraintes extérieures et intérieures ? L’être humain est certes soumis à de nombreuses contraintes, mais certaines l’élèvent au rang d’humain, d’autres peuvent l’enfermer dans les entraves de l’esclavage. Être libre engage un rapport à soi-même mais aussi à autrui. C’est non seulement être responsable de ses actes, de ses choix et de pouvoir y répondre, mais c’est aussi prendre en considération l’altérité, faire une place à l’Autre. « Libre, dernière création de Julien Lestel, a été ovationnée. » La Provence « À la fin du premier tableau, un tonnerre d’applaudissements remplissait déjà la salle. » Danser Magazine Le Ballet Julien Lestel reçoit le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Julien Lestel est artiste associé au théâtre de Gascogne Mont-de-Marsan, scène conventionnée d’intérêt national. Réservation PMR : 05.61.333.777 Compagnie Julien Lestel

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE Essonne

