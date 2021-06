Lille Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille, Nord « Libre comme le vent » – MOON TRIO Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Cathédrale Notre-Dame de la Treille, le samedi 3 juillet à 18:30

Dans le cadre de l’édition 2021 de l’évenement national de LA NUIT DES EGLISES et pour le Lancement de son festival de musique LES ESTIVALES DE LA TREILLE, la Cathédrale de Lille aec l’association des « Amis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille » ont la joie d’accueillir MOON TRIO.

Participation libre

Concert de Lancement des « ESTIVALES DELA TREILLE – 2021 » festival de musique de la Cathédrale. Cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson Lille Vieux-Lille Nord

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:30:00

