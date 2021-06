Libre comme l’air – Concerts Leonie + Soadan Lesneven, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lesneven.

Libre comme l’air – Concerts Leonie + Soadan 2021-07-28 19:00:00 – 2021-07-28 22:00:00

Lesneven Finistère

Avec es groupes de musique Soadan à 19h et Léonieà 20h30 pour deux concerts de musique pop rock aux accents de musique du monde pour Soadan et de surf rock pour Léonie. Soadan est à la croisée des musiques de l’Afrique de l’Ouest et de l ‘Océan Indien. Leur musique transpire l’afro-mandingue, le blues créole, la fusion Maloya accompagnée de textes à la fois doux et engagés. Ayant grandi en Bretagne et nourri par cette forte identité culturelle, le trio puise aussi son inspiration autour de ses voyages et de ses rencontres (Afrique, Réunion, Madagascar, Colombie, Guatemala, …) Le cocktail sampling, marimba, kayam, clavier, guitare, batterie et voix compose leur univers entre traditions et fusions des musiques actuelles. Léonie est un groupe de musique au style pop rock plein de fraîcheur et d’énergie ! Au sein de ce trio, on y retrouve Fred et Marc qui sont frères et fondateurs du groupe ainsi qu’Alban qui les a rapidement rejoints. Il s’agit de trois amis surfeurs passionnés de musique et originaires des Sables d’Olonne. L’inspiration des 3 jeunes surfeurs s’est basée sur Téléphone, Goldman, Oasis ou encore Coldplay !

dernière mise à jour : 2021-06-24 par