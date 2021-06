LIBRE – BALLET JULIEN LESTEL Opéra de Massy, 16 décembre 2021-16 décembre 2021, Massy.

Opéra de Massy, le jeudi 16 décembre à 20:00

Alors que la résidence de la Compagnie à Massy s’est terminée, nous programmons cette saison la nouvelle pièce chorégraphique signée Julien Lestel.« On serait tenté de croire que la liberté c’est faire ce que l’on veut, combler ses propres besoins, réaliser ses propres désirs, ici, au plus vite. Or cette quête infinie d’assouvissement rend esclave de ses passions et de ses désirs et ne procure qu’un sentiment de liberté illusoire.Pouvons-nous atteindre une forme de liberté ou sommes-nous totalement et définitivement déterminés par des contraintes extérieures et intérieures ?L’être humain est certes soumis à de nombreuses contraintes, mais certaines l’élèvent au rang d’humain d’autres peuvent l’enfermer dans les entraves de l’esclavage.Être libre engage un rapport à soi-même mais aussi à autrui. C’est non seulement être responsable de ses actes, de ses choix et de pouvoir y répondre, mais c’est aussi prendre en considération l’altérité, faire une place à l’Autre.Si la liberté immédiate est illusoire la question est de savoir quels chemins emprunter pour garder l’espoir de conquérir la liberté. »JULIEN LESTEL

Tarifs: de 16€ à 33€

La nouvelle création de Julien Lestel

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



