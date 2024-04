Libre Arbitre théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec Gif-sur-Yvette, vendredi 12 avril 2024.

Libre Arbitre Libre arbitre est un spectacle d’improvisation théâtrale et musicale longue, présentée par l’association d’impro de CentraleSupélec Lit de Camp. Vendredi 12 avril, 20h00 théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec Entrée libre et gratuite

Et si pour la deuxième fois, rien n’était écrit ?

Quoi ? C’est vraiment humainement possible d’improviser une pièce en entier ?

Et oui ! La Lit de Camp vous propose une pièce de théâtre 100% improvisée : c’est le retour tant supplié et attendu de ce spectacle musico-théâtral qui vous est toujours garanti totalement unique.

Une première édition qui a séduit le public

« Je ne peux pas croire que cela existe » – Spinoza

« Je serait prête à payer 10 euros pour revoir ça ! » – une élève random de CS

« C’était troooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooop bien » – un spectateur

« C’est des fous ces gars » – un autre

« Un hommage à mon œuvre » – Sartre

théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec 9 rue Joliot Curie 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

improvisation théâtre

Lit de Camp – Pics