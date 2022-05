« Libre Arbitre », la féminité en question au Théâtre 13 Théâtre 13 – Bibliothèque Paris Catégories d’évènement: île de France

Berlin 2009. Championnat du monde d’athlétisme. Caster Semenya remporte la médaille d’or du 800 mètres femmes. Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine éveille les soupçons de la Fédération internationale d’athlétisme et doit se soumettre à un » test de féminité ». Plus de 10 ans après, cette sportive hors-norme est interdite de compétition et se bat toujours pour faire valoir ses droits auprès des instances juridiques. Qu’est-ce qu’une « vraie » femme et pourquoi cette question ne cesse de hanter les grandes compétitions sportives ? À travers le parcours de Caster Semenya, Libre arbitre questionne la représentation du corps des femmes, son contrôle et les rapports de pouvoir à l’œuvre dans notre société. Distribution Conception et écriture Julie Bertin et Léa Girardet

Mise en scène Julie Bertin Avec Léa Girardet, Cléa Laizé, Juliette Speck et Julie Teuf

Collaboration artistique Gaia Singer

Regard chorégraphique Julien Gallée-Ferré, Bastien Lefèvre Théâtre 13 – Bibliothèque 30 rue du chevaleret 75013 Paris

