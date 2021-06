Libre accès au musée | 19h – minuit Musée de l’institut du monde arabe, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

**Les visites guidées | 20h-23h** ——————————— L’IMA ouvre ses portes lors de la Nuit des musées pour vous faire voyager dans des régions aujourd’hui inaccessibles – le Yémen, la Syrie, le Sahara, et d’autres sur le point d’ouvrir à nouveau leurs frontières aux voyageurs – le Maroc, la Tunisie. A la fin du parcours, nous pourrons fêter notre liberté retrouvée en musique autour de la table du festin. **Escales musicales | 21h et 22h** ———————————- **Niveau 6 du musée** Qaïs Saadi et Duccio d’Alò interprètent avec fraîcheur et inventivité des musiques passées et présentes du monde arabe. Ils mêlent leurs univers, leurs sensibilités et leurs traditions musicales dans ce programme qui oscille entre modalité et harmonie, chant et instruments, silence et fougue, à l’image des flots de leur Méditerranée natale. **Un mot sur le musée de l’Institut du monde arabe** —————————————————- Sur quatre niveaux, le musée de l’Institut explore la pluralité du monde arabe en termes d’ethnies, de langues, de confessions et de traditions culturelles. Cinq thèmes jalonnent le parcours : l’émergence de l’identité arabe au Ier millénaire de l’ère commune dans la péninsule Arabique ; le rapport au sacré depuis l’Antiquité jusqu’aux trois monothéismes abrahamiques : judaïsme, christianisme et islam ; la ville comme reflet de la société musulmane dans ses dimensions politique, intellectuelle, marchande et civile ; les canons de l’expression de la beauté ; la perception du corps et la relation à l’Autre dans le prisme de l’hospitalité. La présentation privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets rarement mis en regard, issus de l’archéologie antique et médiévale, de l’art et de l’artisanat, de la création moderne et contemporaine. L’accrochage est une invitation à découvrir sur un mode sensible le monde arabe, loin des idées reçues et des préjugés.

Découvrez les collections permanentes de l’Institut en prenant part aux visites guidées et profitez des escales musicales le long du parcours

