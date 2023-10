Cafè platussant e sa pausa lectura Libraria Occitana (Limòtges) Limoges, 1 juin 2024, Limoges.

Cafè platussant e sa pausa lectura Samedi 1 juin 2024, 15h00 Libraria Occitana (Limòtges) Liura sens inscripcion / Libre

NOUVELLE FORMULE

« Je le comprends mais je le parle pas »

« Je trouve (plus) personne pour parler »

« Je le parle mais le lire… c’est compliqué ! »

« Quand on le voit écrit, c’est pas pareil ! »

Venez donc passer un moment à la librairie coma la Monica Sarrasin e son esquipa pour platussar (bavarder) en occitan – « limousin » ou « patois » à votre guise !

On y parlera de tout et de rien, on pourra raconter des histoires ou un bon souvenir, chanter une chanson…

E per se lançar,

un thème, une idée, un « son de tête » qu’on aura plaisir à suivre… ou pas :

– 7/10/23 : Dins los bòscs : Champanhòus, …

– 4/11/23 : Las chastanhas

– 2/12/23 : Nadau

– 6/01/24 : La novela annada

– 3/02/24 : La Chandelor

– 2/03/24 : Las Pasques

– 6/04/24 : Peisson d’abriu

– 4/05/24 : Lo vargier

– 1/06/24 : L’estiu

Et lire alors ?

Lo Jan-Cristòu Dordet vous propose une initiation en douceur à l’heure de la pausa lectura !

On s’exerce ensemble, on s’explique les mots, on découvre la richesse de l’occitan d’ici ou d’ailleurs, sa littérature…

Mas tot ‘quò-‘quí balha set, il sera aussi grand temps de terminer l’après-midi, en « bargassant » autour d’une tasse de thé ou de café !

> Entrée libre et gratuite sans inscription préalable.

> Chaque premier samedi du mois de 15h à 17h30.

> Les dates de la saison 2023-2024 : 7/10, 4/11, 2/12, 6/01, 3/02, 2/03, 6/04, 4/05 et 1/06.

Per ne’n saubre mai – Renseignements

Librariá occitana – 05 55 32 06 44 – libraria.occitana@ieo-lemosin.org

Libraria Occitana (Limòtges) 42 rue Haute Vienne 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 32 06 44 https://www.libraria-occitana.org/ https://www.facebook.com/ieolemosin.librariaoccitana;http://ieo-lemosin.org

La Librariá occitana de Limòtges eisiguet en 1984. Dempuei 2000, 'l'es arregida per l'Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin. Quela librariá es per tots los que volen mielhs conéisser lo Lemosin e l'Occitània, per los que s'interessen a las lengas minorizadas. Los que parlen occitan, mai los que parlen pas l'i trobaran segur de qué far lor bonur. L'i trobaretz mai que mai daus libres (Mai de 1000 libres, en occitan segur, o maitot en francés e bilingües. Daus libres qu'an de veire emb l'espaci occitan – emb 'na colleccion importanta sus lo Lemosin – e las lengas minorizadas). E un fai d'autras besunhas

La Librariá occitana es tanben 'n'endrech d'informacion e de sensibilisacion a la lenga e a la cultura occitanas.

La Librariá occitana es tanben ‘n’endrech d’informacion e de sensibilisacion a la lenga e a la cultura occitanas.

Atanben, qu’esperatz-vos per l’i nar trainar vòstras sòcas e despensar vòstras sòunas !

