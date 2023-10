Cafè platussant e sa pausa lectura Libraria Occitana (Limòtges) Limoges, 6 avril 2024, Limoges.

Cafè platussant e sa pausa lectura Samedi 6 avril 2024, 15h00 Libraria Occitana (Limòtges) Liura sens inscripcion / Libre

NOUVELLE FORMULE

« Je le comprends mais je le parle pas »

« Je trouve (plus) personne pour parler »

« Je le parle mais le lire… c’est compliqué ! »

« Quand on le voit écrit, c’est pas pareil ! »

Venez donc passer un moment à la librairie coma la Monica Sarrasin e son esquipa pour platussar (bavarder) en occitan – « limousin » ou « patois » à votre guise !

On y parlera de tout et de rien, on pourra raconter des histoires ou un bon souvenir, chanter une chanson…

E per se lançar,

un thème, une idée, un « son de tête » qu’on aura plaisir à suivre… ou pas :

– 7/10/23 : Dins los bòscs : Champanhòus, …

– 4/11/23 : Las chastanhas

– 2/12/23 : Nadau

– 6/01/24 : La novela annada

– 3/02/24 : La Chandelor

– 2/03/24 : Las Pasques

– 6/04/24 : Peisson d’abriu

– 4/05/24 : Lo vargier

– 1/06/24 : L’estiu

Et lire alors ?

Lo Jan-Cristòu Dordet vous propose une initiation en douceur à l’heure de la pausa lectura !

On s’exerce ensemble, on s’explique les mots, on découvre la richesse de l’occitan d’ici ou d’ailleurs, sa littérature…

Mas tot ‘quò-‘quí balha set, il sera aussi grand temps de terminer l’après-midi, en « bargassant » autour d’une tasse de thé ou de café !

> Entrée libre et gratuite sans inscription préalable.

> Chaque premier samedi du mois de 15h à 17h30.

> Les dates de la saison 2023-2024 : 7/10, 4/11, 2/12, 6/01, 3/02, 2/03, 6/04, 4/05 et 1/06.

Per ne’n saubre mai – Renseignements

Librariá occitana – 05 55 32 06 44 – libraria.occitana@ieo-lemosin.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cafè lenga

