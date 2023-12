« Musique et chant traditionnels en Limousin : Qu’en sait-on ? » (2/2) per Françoise Étay Libraria Occitana (Limòtges) Limoges, 12 janvier 2024 13:00, Limoges.

« Musique et chant traditionnels en Limousin : Qu’en sait-on ? » (2/2) per Françoise Étay Vendredi 12 janvier 2024, 14h00 Libraria Occitana (Limòtges) Complet

Françoise Étay est ethnomusicologue et pédagogue. Elle a longuement enquêté sur les musiciens, danseurs et chanteurs du Limousin et des régions avoisinantes, et a publié de nombreux articles spécialisés. Elle a par ailleurs été à l’origine de la création du département de musique traditionnelle du Conservatoire à rayonnement régional de Limoges au sein duquel elle a enseigné pendant une trentaine d’années.

Première séance (10 novembre 2023) : Les collectes

Deuxième séance (12 janvier 2024) : Les caractéristiques

Los apres-miegjorn de l’IEO : Cycle de conférences traitant de la culture occitane en Limousin dispensées dans le cadre de la formation ENSENHAR (IEO Lemosin/Novelum IEO 24), nous souhaitions ouvrir ces conférences à tous les publics intéressés.

> Tarif : 5 € la séance.

> Limité à 12 places, réservation obligatoire au 05 55 32 06 44 ou à libraria.occitana@ieo-lemosin.org.

> En français.

Per ne’n saubre mai – Renseignements

Librariá occitana – 05 55 32 06 44 – libraria.occitana@ieo-lemosin.org

Libraria Occitana (Limòtges) 42 rue Haute Vienne 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 32 06 44 https://www.libraria-occitana.org/ https://www.facebook.com/ieolemosin.librariaoccitana;http://ieo-lemosin.org

La Librariá occitana de Limòtges eisiguet en 1984. Dempuei 2000, 'l'es arregida per l'Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin. Quela librariá es per tots los que volen mielhs conéisser lo Lemosin e l'Occitània, per los que s'interessen a las lengas minorizadas. Los que parlen occitan, mai los que parlen pas l'i trobaran segur de qué far lor bonur. L'i trobaretz mai que mai daus libres (Mai de 1000 libres, en occitan segur, o maitot en francés e bilingües. Daus libres qu'an de veire emb l'espaci occitan – emb 'na colleccion importanta sus lo Lemosin – e las lengas minorizadas). E un fai d'autras besunhas

La Librariá occitana es tanben ‘n’endrech d’informacion e de sensibilisacion a la lenga e a la cultura occitanas.

Atanben, qu’esperatz-vos per l’i nar trainar vòstras sòcas e despensar vòstras sòunas !

