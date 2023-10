Los apres-miegjorn de l’IEO : Gérard Gonfroy Libraria Occitana (Limòtges) Limoges, 12 octobre 2023, Limoges.

Titulaire d’un doctorat portant sur les Leys d’Amors, Gérard Gonfroy a entre autres enseigné l’ancien français et l’ancien occitan au Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de l’Université de Poitiers, puis ces mêmes disciplines à l’Université de Limoges.

Il a récemment publié Les Troubadours limousins aux éditions La Geste (2022).

Première séance (12 octobre) : Généralités

Deuxième séance (23 novembre) : Étude de textes

Los apres-miegjorn de l’IEO : Cycle de conférences traitant de la culture occitane en Limousin dispensées dans le cadre de la formation ENSENHAR (IEO Lemosin/Novelum IEO 24), nous souhaitions ouvrir ces conférences à tous les publics intéressés.

> Tarif : 5 € la séance.

> Limité à 12 places, réservation obligatoire au 05 55 32 06 44 ou à libraria.occitana@ieo-lemosin.org.

> En français.

Per ne’n saubre mai – Renseignements

Librariá occitana – 05 55 32 06 44 – libraria.occitana@ieo-lemosin.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

