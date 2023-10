Dedicaças Librariá Marbòt Périgueux, 28 octobre 2023, Périgueux.

Dedicaças Samedi 28 octobre, 10h00, 14h00 Librariá Marbòt

Dissabde lo 28 d’octòbre 2023, la librariá Marbòt de Perigüers organiza una jornada de dedicaça

occitana coma daus autriças e daus autors perigòrds per la surtida de lors noveus obratges :

Lexique Français-Occitan / Lexic Occitan- Francés per Danís Chapduelh .

. Nisals en folia, Boulins en folie per Joan-Claudi Dugros libre bilingüe de racontes que reviret de Joan-Pau Blot.

libre bilingüe de racontes que reviret de Joan-Pau Blot. Mina de plomb, mina de ren per Cecila Chapduelh , son noveu libre bilingüe de poësias editat chas Jorn.

, son noveu libre bilingüe de poësias editat chas Jorn. Zo sabiatz pas ?/ Vous le le saviez pas ? de Bernard Lesfargues, recuelh de cronicas paregudas dins lo jornau Sud-Ouest, amassadas e reviradas per Joan-Francés Bilhon, Francesa Dudognon, Joan-Claudi Dugros e Gilles Arfi.

Las set Filhas dau Diable ETLD per Micheu Chapduelh , libre + CD de contes noveus e de totjorn.

, libre + CD de contes noveus e de totjorn. Cronicas de Vent-l’i-Bufa II per Joan Ganhaire, libre + CD de cronicas.

La dedicaça començará a 10 oras jusc’a 12 oras 30 e tornará prener a 14 oras per se ‘chabar vers las 17 oras 30.

Los autors farán la legida de lors òbras au flor e a mesura de la jornada. Una ocasion de pas mancar per platussar coma los escrivanas e escrivans de Perigòrd.

Librariá Marbòt 15 Bd Michel Montaigne, 24000 Périgueux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:30:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:30:00+02:00

libre rencontre

Image par StockSnap de Pixabay