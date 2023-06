Dédicace Bande dessinée V. N’Sondé-P. Touzet – Brazza-sur-Seine Librairie Vaux Livres Vaux-le-Pénil, 17 juin 2023, Vaux-le-Pénil.

Vaux Livres vous propose le samedi 17 juin à partir de 16 heures une rencontre-dédicace avec les deux auteurs, Victoire N’Sondé et Petit Touzet, de la bande dessinée « Brazza-sur-Seine, le monde d’Albertine ». Chez Albertine, dix ans, on vit comme à Brazza alors que la famille vit dans un immeuble d’une petite ville de banlieue, Le Mée-sur-Seine pour ne pas la citer. Albertine, avec sa franchise et sa naïveté, va donc nous décrire son quotidien à Brazza-sur-Seine, avec ses frères, ses sœurs, ses parents, le reste de sa famille, ses ami(e)s de diverses origines, à l’école, dans la rue… Une série d’histoires courtes aussi vives qu’Albertine, souvent joyeuses même si les difficultés ne sont pas niées, en tous cas débordantes de vie et de tendresse et qui dressent le portrait d’un quartier et d’une famille des années 80 au coeur d’une banlieue française. Une BD à lire de 10 à … 99 ans.

Librairie Vaux Livres 13 Rue des Ormessons Vaux-le-Pénil 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-06-17T16:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:30:00+02:00

