Atelier d’écriture Librairie Vagalume Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Atelier d’écriture Librairie Vagalume, 25 janvier 2023, Lyon. Atelier d’écriture Mercredi 25 janvier 2023, 18h30 Librairie Vagalume

limité à 10 places, 20€ les deux heures d’ateliers, prévoir un stylo et son carnet ou du papier

Dis-moi Dix mots handicap moteur;handicap visuel mi;vi Librairie Vagalume 38 place des Pavillons, 69007 Lyon Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Métro B / Tramway T1 et T6 – Arrêt Debourg

09 87 30 89 98 https://librairie-vagalume.com/ Nous avons voulu créer un lieu kids friendly, intergénérationnel où chacun serait accueilli de manière bienveillante. Nous avions également à cœur de brouiller la frontière entre petits et grands, accompagner l’enfant qui grandit vers de la littérature adulte sans le confronter à des classiques ou à des lectures imposées à l’école au risque de leur faire perdre le goût de la lecture, en intégrant une grande quantité de littérature « ado » puis « jeunes adultes » avec des ouvrages de qualité et traitant de sujets contemporains et sociétaux. Dans notre logique d’inclusion, nous avons pensé l’espace pour les personnes à mobilité réduite et pour les poussettes. Une table à langer est également à disposition des parents ;) Un temps pour soi : les ateliers d’écriture ont cela de magique, le pouvoir d’arrêter le temps ou de l’étirer à l’infini, en revisitant mille sensations vécues ou rêvées. Cet atelier d’écriture sur la thématique du temps, vous propose de jouer avec les dix mots proposés par « Dis-moi dix mots » et d’écrire un petit texte, qui raconte les stratégies de chacun pour ne pas subir le tic-tac du temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T18:30:00+01:00

2023-01-25T20:30:00+01:00 @Anne Barbier – Atelier d’écriture

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Librairie Vagalume Adresse 38 place des Pavillons, 69007 Lyon Gerland Ville Lyon Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Librairie Vagalume Lyon Departement Métropole de Lyon

Librairie Vagalume Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Atelier d’écriture Librairie Vagalume 2023-01-25 was last modified: by Atelier d’écriture Librairie Vagalume Librairie Vagalume 25 janvier 2023 Librairie Vagalume Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon