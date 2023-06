Rencontre littéraire Librairie une Page de vie – Viroflay Viroflay Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Rencontre littéraire Librairie une Page de vie – Viroflay Viroflay, 24 juin 2023, Viroflay. Rencontre littéraire Samedi 24 juin, 14h30 Librairie une Page de vie – Viroflay Entrée libre Viroflaysienne Flore Aurel autour de son roman Rémi ma reliure, lanceur d’amour (éditions Jubilé) qui alerte sur le suicide des jeunes. Librairie une Page de vie – Viroflay 76 Av. du Général-Leclerc, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 50 11 41 »}, {« type »: « email », « value »: « librairie@unepagedevie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Librairie une Page de vie - Viroflay Adresse 76 Av. du Général-Leclerc, 78220 Viroflay Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Librairie une Page de vie - Viroflay Viroflay

Librairie une Page de vie - Viroflay Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/

Rencontre littéraire Librairie une Page de vie – Viroflay Viroflay 2023-06-24 was last modified: by Rencontre littéraire Librairie une Page de vie – Viroflay Viroflay Librairie une Page de vie - Viroflay Viroflay 24 juin 2023