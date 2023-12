Aborigènes • Atelier d’écriture créative Librairie Torcatis Perpignan, 27 janvier 2024, Perpignan.

« Aborigènes », à Perpignan (66000).

Atelier d’écriture créative à la librairie Torcatis.

Deux samedis au choix, de 15h00 à 17h30 :

27 janvier et 17 février.

Il vous est proposé, sans caractère indispensable, de visiter ensemble l’exposition du centre d’art contemporain (à proximité de la librairie Torcatis, avec entrée gratuite) le jour même de l’atelier, à partir de 13h30.

Merci de prévoir de quoi écrire (stylo, feutre ou crayon, carnet ou cahier…).

Prix par personne : libre participation entre 12 et 25 euros.

En atelier d’écriture, chacun et chacune peut à loisir découvrir sa part poétique, son espace de construction, ses émotions enfouies. Il n’y a pas de jugement, ni d’objectif à atteindre. Le groupe est guidé à travers mini-conférences, discussions, textes lus et partagés, images stimulantes, écoute respectueuse. Ce qui donne le ton, c’est le plaisir d’être ensemble, de se dire, de se lire et de s’entendre, et puis de découvrir des auteur·e·s et artistes. Participer à un atelier d’écriture, c’est en général être étonné·e et content·e de soi, de sa créativité présente et à venir.

Renseignements et inscriptions :

Blandine Margoux, 04 68 96 78 92, ateliersdecriture.66@gmail.com

Facebook : Lectures pas à pas • Écritures à ciel ouvert

https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/

https://www.facebook.com/events/1558292934905036

https://www.facebook.com/events/859112485942078

atelier écriture