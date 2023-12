Le Patrimoine du XXe siècle en Sarthe Librairie Thuard Le Mans, 7 décembre 2023 17:00, Le Mans.

Le Patrimoine du XXe siècle en Sarthe Jeudi 7 décembre, 18h00 Librairie Thuard Gratuit sur inscription

Elsa Martineau, architecte DPLG et urbaniste au CAUE de la Sarthe, présentera les deux premiers guides « Patrimoine XX », une collection en cours de réalisation lancée par le CAUE de la Sarthe en 2022.

Le premier guide plutôt centré sur un matériau, « La Brique au Mans », laisse place à un second ouvrage « Les influences modernes en Sarthe » dont la vision plus globale nous donne à découvrir l’écriture architecturale du XXe siècle qui a vu apparaitre de nouvelles techniques de construction, à la fois innovantes et esthétiques, prenant en compte la qualité d’usage, d’innovation, de l’esthétisme (le choix des matériaux, la place de la lumière, la dimension des volumes, les formes courbées…).

Dans ces deux premiers guides de la collection, pas moins de 41 réalisations architecturales sarthoises sont à découvrir. Ces bâtiments, certains signés d’architectes dont la notoriété dépasse souvent les limites du département, sont une fierté pour le territoire.

La genèse.

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et de promotion de la qualité architecturale, le CAUE de la Sarthe a réalisé une campagne de recensement d’architectures représentatives construites en Sarthe au cours du XXe siècle. Les guides « Patrimoine XX » donnent un coup de projecteur sur une sélection d’architectures du quotidien caractéristiques des constructions sarthoises.

Conférence à deux voix.

Elsa MARTINEAU, architecte DPLG et urbaniste & Lynda JEAN-MARIE, documentaliste au CAUE de la Sarthe

Librairie Thuard 24 rue de l'Étoile, 72100 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

© Paul Hamelin