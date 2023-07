Atelier jeux de société LIbrairie Tandem Mauléon-Licharre, 21 juillet 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Stéphanie et Jasmine s’associent pour animer un moment de rigolade autour de nombreux jeux de société.

Deux créneaux sont proposés pour que petits et grands puissent profiter au mieux

Restauration proposée sur place pour l’atelier du soir

Sur inscription.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 17:30:00. .

LIbrairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Stéphanie and Jasmine join forces to host a fun-filled evening of board games.

Two time slots are available so that young and old alike can get the most out of the event

Catering available on site for the evening workshop

Registration required

Stéphanie y Jasmine se unen para organizar una divertida velada de juegos de mesa.

Dos plazas disponibles para que grandes y pequeños puedan disfrutar al máximo de la experiencia

Catering disponible in situ para el taller vespertino

Inscripción obligatoria

Stéphanie und Jasmine haben sich zusammengetan, um eine lustige Zeit mit vielen Gesellschaftsspielen zu gestalten.

Es werden zwei Zeitfenster angeboten, damit Groß und Klein optimal profitieren können

Für den Abendworkshop wird vor Ort eine Verpflegung angeboten

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Pays Basque