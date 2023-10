Rencontres avec David Sire « FUGUER OR NOT FUGUER » Librairie « Sur un livre perché » Saubion, 24 novembre 2023, Saubion.

Saubion,Landes

Venez rencontrer et échanger autour de cet artiste dont les créations ne cessent de questionner le mouvement, la liberté et l’altérité. Peut-être que nous aurons alors envie de prendre date pour faire un bout de chemin ensemble ? de marcher à ses côtés ou de prendre les chemins de traverses..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 19:30:00. .

Librairie « Sur un livre perché » le plach, 6 Rue des Artisans ZA

Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and meet this artist, whose creations constantly question movement, freedom and otherness. Perhaps we’ll all want to make a date to go on a journey together? to walk alongside him, or to take the side roads.

Venga a conocer y a hablar de este artista cuyas creaciones no dejan de cuestionar el movimiento, la libertad y la alteridad. Quizás todos queramos quedar para hacer un viaje juntos… caminar a su lado o tomar los caminos secundarios.

Treffen Sie sich mit ihm und tauschen Sie sich über ihn aus, dessen Werke immer wieder die Bewegung, die Freiheit und das Anderssein in Frage stellen. Vielleicht haben wir dann Lust, einen Termin zu vereinbaren, um ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen? an seiner Seite zu wandern oder Seitenwege zu nehmen.

