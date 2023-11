Cet évènement est passé Fabien Toulmé dédicace « Inoubliable » Librairie Storybulle Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Fabien Toulmé dédicace « Inoubliable » Librairie Storybulle Montreuil, 17 novembre 2023, Montreuil. Fabien Toulmé dédicace « Inoubliable » Vendredi 17 novembre, 17h00 Librairie Storybulle C’est avec grand plaisir que nous accueillons de nouveau Fabien Toulmé qui revient pour dédicacer son nouveau livre : « Inoubliables », un ensemble de témoignages vécus ou des personnes vont nous relater un moment, une situation qui a fait basculer leur vie.

Le tout est relaté avec l’attention et la précision si caractéristique de Fabien.

Venez nombreux à cette dédicace, un échange avec Fabien Toulmé est toujours enrichissant. Librairie Storybulle 21 rue de l’Eglise 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

