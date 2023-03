Pierre Alary dédicace « Gone With The Wind » Librairie Storybulle Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Pierre Alary dédicace « Gone With The Wind » Librairie Storybulle, 21 avril 2023, Montreuil. Pierre Alary dédicace « Gone With The Wind » Vendredi 21 avril, 16h00 Librairie Storybulle Pierre Alary et « Autant en Emporte le Vent », cette association nous promet une des plus grandes BD de l’année.

Pierre nous fera le grand plaisir de venir la dédicacer.

Ne manquez pas ce moment ! Ayant eu l’album entre les mains, je vous le confirme : c’est une merveille.

Dédicace sur inscription, n’hésitez pas à appeler au 09 66 85 69 15 pour réserver votre créneau : 16h/17h, 17h/18h, 18h/19h. Librairie Storybulle 21 rue de l’Eglise 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T16:00:00+02:00 – 2023-04-21T19:00:00+02:00

