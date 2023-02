Matthieu Blanchin dédicace « Comment je ne suis pas devenu un Salaud » Librairie Storybulle Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Matthieu Blanchin dédicace « Comment je ne suis pas devenu un Salaud » Librairie Storybulle, 4 février 2023, Montreuil. Matthieu Blanchin dédicace « Comment je ne suis pas devenu un Salaud » Samedi 4 février, 17h00 Librairie Storybulle Un récit d’enfance fort et poignant Librairie Storybulle 21 rue de l’Eglise 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Samedi 4 février, Matthieu Blanchin nous fait le grand plaisir de venir dédicacer son dernier livre qui complète « Le Val des Anes », son ouvrage autobiographique primé à Angoulême.

Né avec un handicap douloureux, Matthieu développe une forme de violence et s’en prend à tout ce qui l’entoure. Il trouvera refuge et apaisement grâce à sa passion du dessin.

Cela donne un récit touchant, troublant et sans concession sur les affres de l’enfance.

Venez nombreux à la rencontre de Matthieu Blanchin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T17:00:00+01:00

2023-02-04T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Librairie Storybulle Adresse 21 rue de l'Eglise 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Librairie Storybulle Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Librairie Storybulle Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Matthieu Blanchin dédicace « Comment je ne suis pas devenu un Salaud » Librairie Storybulle 2023-02-04 was last modified: by Matthieu Blanchin dédicace « Comment je ne suis pas devenu un Salaud » Librairie Storybulle Librairie Storybulle 4 février 2023 Librairie Storybulle Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis