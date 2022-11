Lorenzo Palloni dédicace « Burn Baby Burn » Librairie Storybulle Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Lorenzo Palloni dédicace « Burn Baby Burn » Librairie Storybulle, 25 novembre 2022, Montreuil. Lorenzo Palloni dédicace « Burn Baby Burn » Vendredi 25 novembre, 16h00 Librairie Storybulle Un polar choral digne d’Ellroy Librairie Storybulle 21 rue de l’Eglise 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Un polar choral, digne d’un film de Robert Altman ou d’un roman de James Ellroy … voici ce que nous offre Lorenzo Palloni avec cette BD dense, noire et sans concession. Un thriller sur fond d’émeutes raciales à Los Angeles.

Il nous fait le plaisir de venir en dédicace, ne loupez pas ce moment.

Plus de renseignements au 0966856915.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T16:00:00+01:00

2022-11-25T19:00:00+01:00 Lorenzo Palloni

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Librairie Storybulle Adresse 21 rue de l'Eglise 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Librairie Storybulle Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Librairie Storybulle Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Lorenzo Palloni dédicace « Burn Baby Burn » Librairie Storybulle 2022-11-25 was last modified: by Lorenzo Palloni dédicace « Burn Baby Burn » Librairie Storybulle Librairie Storybulle 25 novembre 2022 Librairie Storybulle Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis