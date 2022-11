Eric Salch dédicace « Stupide Mâle Blanc » Librairie Storybulle Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Eric Salch dédicace « Stupide Mâle Blanc » Librairie Storybulle, 19 novembre 2022, Montreuil. Eric Salch dédicace « Stupide Mâle Blanc » Samedi 19 novembre, 15h00 Librairie Storybulle Une dédicace déjantée ! Librairie Storybulle 21 rue de l’Eglise 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Il ose tout et c’est pour ça qu’on l’adore.

« Stupide Mâle Blanc », son dernier opus est une merveille d’humour grinçant et de vision acerbe de notre société.

Vous aussi, osez venir à la rencontre d’Eric Salch, vous en serez ravis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T15:00:00+01:00

2022-11-19T17:00:00+01:00 Eric Salch

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Librairie Storybulle Adresse 21 rue de l'Eglise 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Librairie Storybulle Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Librairie Storybulle Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Eric Salch dédicace « Stupide Mâle Blanc » Librairie Storybulle 2022-11-19 was last modified: by Eric Salch dédicace « Stupide Mâle Blanc » Librairie Storybulle Librairie Storybulle 19 novembre 2022 Librairie Storybulle Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis