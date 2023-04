Contes et légendes d’Amazonie Librairie Simone S, 15 avril 2023, Bourges.

On raconte que le 15 avril, Simone S librairie-café sera ouvert à ceux qui souhaiteront écouter, assis sur des tapisseries amazoniennes, des légendes de la jungle contées par une femme..

Samedi 2023-04-15 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-15 11:30:00. .

Librairie Simone S

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



It is said that on April 15, Simone S bookstore-café will be open to those who wish to listen, sitting on Amazonian tapestries, to legends of the jungle told by a woman.

Se dice que el 15 de abril, la librería-café Simone S estará abierta a quienes deseen escuchar las leyendas de la selva contadas por una mujer sentada sobre tapices amazónicos.

Es wird erzählt, dass am 15. April Simone S Buchladen-Café für diejenigen geöffnet wird, die auf amazonischen Wandteppichen sitzend den Dschungel-Legenden lauschen möchten, die von einer Frau erzählt werden.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT BOURGES