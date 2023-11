Rencontre et dédicace avec l’auteur Jean de Marignan Librairie Siloe Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Rencontre et dédicace avec l’auteur Jean de Marignan Librairie Siloe Albi, 30 novembre 2023, Albi. Rencontre et dédicace avec l’auteur Jean de Marignan Jeudi 30 novembre, 17h30 Librairie Siloe Ouvert à tous Charles de Foucauld n’a que 24 ans quand il explore le Maroc. Plus d’un siècle après, au même âge, Jean de Marignan mène son enquête à pied sur plus de trois mille kilomètres. Au fil des étapes, Charles de Foucauld paraît sous un jour nouveau tandis que l’auteur est à son tour confronté à une difficile quête de soi. Une ode au Maroc et une invitation à la gratitude. Librairie Siloe 18 Rue Augustin Malroux, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.librairiesiloebiblica.fr/ https://www.facebook.com/siloesaintececile/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 54 39 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T17:30:00+01:00 – 2023-11-30T19:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Albi, Tarn
Autres
Lieu
Librairie Siloe
Adresse
18 Rue Augustin Malroux, 81000 Albi
Ville
Albi

