Charles Pépin librairie saint pierre Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Charles Pépin librairie saint pierre Senlis, 17 octobre 2023, Senlis. Charles Pépin Mardi 17 octobre, 18h30 librairie saint pierre libre, sur inscription lib.saintpierre@free.fr Rencontre conférence avec le philosophe Charles Pépin autour de son livre « Vivre avec son passé »

mardi 17 octobre ( en soirée, lieu et horaire à préciser) Une réflexion philosophique consacrée au poids du passé sur le présent et aux façons de s’en détacher. S’appuyant notamment sur les récentes découvertes en neurosciences, l’auteur montre que le bonheur dépend de la capacité à accepter les souvenirs traumatiques tout en les réécrivant. librairie saint pierre 1 rue saint pierre 60300 senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « email », « value »: « lib.saintpierre@free.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:30:00+02:00 – 2023-10-17T19:00:00+02:00

2023-10-17T18:30:00+02:00 – 2023-10-17T19:00:00+02:00 philosophe art Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu librairie saint pierre Adresse 1 rue saint pierre 60300 senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville librairie saint pierre Senlis

librairie saint pierre Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/