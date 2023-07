Clélia Renucci librairie saint pierre Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Clélia Renucci librairie saint pierre Senlis, 16 septembre 2023, Senlis. Clélia Renucci Samedi 16 septembre, 15h00 librairie saint pierre libre inscription par mail lib.saintpierre@free.fr rencontre avec Clelia renucci devant la librairie saint pierre- senlis 15h conférence sur son roman « Le pavillon des oiseaux » Rome, XVIe siècle. Fille illégitime du très autoritaire cardinal Alessandro Farnèse, Clélia épouse le duc Cesarini. Surnommée alors la reine de Rome pour sa beauté et son esprit, elle devient la maîtresse du cardinal Ferdinando de Médicis pendant que son mari dilapide la fortune familiale dans le jeu. Mais l’amant de Clélia finit par la déshonorer afin d’attenter à la respectabilité de son rival. librairie saint pierre 1 rue saint pierre 60300 senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « phone », « value »: « 0344609220 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

