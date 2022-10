Rencontre avec Olivia de Lamberterie Librairie Saint-Pierre Senlis Catégories d’évènement: Oise

Rencontre avec Olivia de Lamberterie Librairie Saint-Pierre, 10 décembre 2022, Senlis. Rencontre avec Olivia de Lamberterie Samedi 10 décembre, 15h00 Librairie Saint-Pierre

Entrée libre et gratuite

Rencontre autour de son roman Comment font les gens ? Librairie Saint-Pierre 1 Rue Saint-Pierre, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Anna, une femme issue d’un milieu bourgeois, vit coincée entre une mère féministe atteinte d’une joyeuse démence, trois adolescentes, un mari fuyant et des amies omniprésentes. Désenchantée, elle se débrouille comme elle peut avec la vie et ses désagréments.

Lieu Librairie Saint-Pierre Adresse 1 Rue Saint-Pierre, 60300 Senlis Ville Senlis

