Rencontre avec Marta Orzelet les éditions La Cabane Bleue Librairie Quelle histoire Évron Catégories d’Évènement: Évron

Mayenne Rencontre avec Marta Orzelet les éditions La Cabane Bleue Librairie Quelle histoire Évron, 8 novembre 2023, Évron. Rencontre avec Marta Orzelet les éditions La Cabane Bleue Mercredi 8 novembre, 15h00 Librairie Quelle histoire Entrée libre Autour de Suis du doigt l’ours polaire (2019, textes de Benoît Broyart) et de la collection Suis du doigt.

L’album Suis du doigt l’ours polaire allie l’interactivité à la lecture lente, pour découvrir, en s’amusant, la vie polaire et celle du plantigrade.

La douceur du trait de Marta Orzel est exemplaire du travail de cette maison d’édition de livres pour enfants, traitant d’écologie sans discours moralisateur.

Contact : 02 43 91 42 69 librairie.quellehistoire@gmail.com Librairie Quelle histoire 3 Rue de la Fontaine, 53600 Évron Évron 53600 Évron Mayenne Pays de la Loire [{« link »: « mailto:librairie.quellehistoire@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T15:00:00+01:00 – 2023-11-08T16:00:00+01:00

2023-11-08T15:00:00+01:00 – 2023-11-08T16:00:00+01:00 livre lecture Détails Catégories d’Évènement: Évron, Mayenne Autres Lieu Librairie Quelle histoire Adresse 3 Rue de la Fontaine, 53600 Évron Ville Évron Departement Mayenne Lieu Ville Librairie Quelle histoire Évron latitude longitude 48.154384;-0.401584

Librairie Quelle histoire Évron Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evron/