Concert de Frédérique : « Vincent, Auguste, Paul et les autres » Librairie Publico – Paris Paris, dimanche 28 janvier 2024.

Concert de Frédérique : « Vincent, Auguste, Paul et les autres » VINCENT, AUGUSTE, PAUL ET LES AUTRES : Frédérique chante Les Peintres et les Poètes accompagnée à la guitare par Didier Guegdes Dimanche 28 janvier, 16h00 Librairie Publico – Paris Accès libre Participation Libre au Chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Sur un fil tendu, entre la Peinture et la Poésie nous glisserons de l’une à l’autre, comme des funambules, en compagnie de : Vincent Van Gogh, Arthur Rimbaud, Jean-Roger Caussimon, Auguste Macke, Marie Laurencin, Guillaume Apollinaire, Wim Wenders ,Paul Cézanne, Louis Aragon, Auguste Renoir, Leo Ferré……

Frédérique, d’origine bretonne, débute au théatre en 1973. En 1978, elle rencontre Gérard Pierron en tournée avec son spectacle sur Gaston Couté, ce fut le début d’une belle histoire d’amitié avec Gérard mais aussi avec Couté…. Frédérique a par la suite chanté ce poète notamment dans un spectacle intitulé « La Chanson des Mauves » puis dans « Gaston Couté, Jour de Lessive » présenté avec Bruno Daraquy à Publico, l’année dernière.

MOTS et MUSIQUES vous invite à la présentation en avant première de ce spectacle

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France