Repenser l’État au XXIe siècle : libertaires et pensées critiques avec Sylvaine Bulle, Philippe Corcuff , Géraldine Muhlmann et Albert Ogien Librairie Publico – Paris Paris

Repenser l’État au XXIe siècle : libertaires et pensées critiques avec Sylvaine Bulle, Philippe Corcuff , Géraldine Muhlmann et Albert Ogien » Repenser l’État au XXIe siècle : libertaires et pensées critiques » du Séminaire Etape Table ronde avec Sylvaine Bulle, Philippe Corcuff, Géraldine Muhlmann et Albert Ogien animée par Guy Lagrange Jeudi 25 janvier, 19h00 Librairie Publico – Paris Accès libre

Rencontre publique autour du livre du séminaire Etape » Repenser l’Etat au XXIe siècle : Libertaires et pensées critiques « http://www.librairie-publico.info/?p=9144

avec des textes des anthropologues David Graeber, Charles

Macdonald et James C. Scott, des textes sur Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Nicos Poulantzas, Miguel Abensour, ou Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, sur le décolonial, l’intersectionnalité, la démocratie radicale, l’économie sociale et solidaire, le droit, la police, le racisme et l’islamophobie, l’école ou la culture)

http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Repenser-l-Etat-au-XXIe-siecle.html

Sommaire complet : [http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Repenser-l-Etat-au-XXIe-siecle,1040.html](Sommaire complet : http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Repenser-l-Etat-au-XXIe-siecle,1040.html)

Table-ronde avec trois des co-auteurs :

Sylvaine Bulle (sociologue),

Philippe Corcuff (politiste, co-animateur du séminaire Etape) et

Albert Ogien (sociologue ), et une discutante, Géraldine Muhlmann (philosophe, animatrice de l’émission « Avec philosophie » sur France Culture).

Cette table-ronde sera animée par Guy Lagrange (co-animateur du séminaire Etape et militant de la Fédération Anarchiste).

Est né, en juin 2013, le séminaire de recherches militantes, libertaires et pragmatistes Etape (Explorations théoriques anarchistes pragmatistes pour l’émancipation), associé au site de réflexions libertaires Grand Angle, créé dans la foulée, en septembre 2013. https://www.grand-angle-libertaire.net/etape-explorations-theoriques-anarchistes-pragmatistes-pour-lemancipation/

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France