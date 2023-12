Mercredi 20 Décembre| 20H | Omerta / de Raphaelle Bruyas | Ciné-Commune | Projection-Débat : L’esprit libertaire de Voltairine de Cleyre va souffler. Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Mercredi 20 Décembre| 20H | Omerta / de Raphaelle Bruyas | Ciné-Commune | Projection-Débat : L’esprit libertaire de Voltairine de Cleyre va souffler. Librairie Publico – Paris Paris, 20 décembre 2023 19:00, Paris. Mercredi 20 Décembre| 20H | Omerta / de Raphaelle Bruyas | Ciné-Commune | Projection-Débat : L’esprit libertaire de Voltairine de Cleyre va souffler. Mercredi 20 décembre, 20h00 Librairie Publico – Paris Entrée Libre Mercredi 20 Décembre| 20H | Omerta / de Raphaelle Bruyas | Ciné-Commune | Projection-DébatL’esprit libertaire de Voltairine va souffler Début du XXe siècle, dans un hôpital religieux, un groupe de jeunes internes en médecine fait une découverte anatomique, qui pourrait bien changer l’ordre du monde. Dans leur projet révolutionnaire, ils convoqueront l’aide de Voltairine de Cleyre en pleine réflexion sur l’action directe. Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=9082 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Paris

Code postal 75011
Lieu Librairie Publico - Paris
Adresse 145 rue amelot 75011 paris
Ville Paris

