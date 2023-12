Samedi 16 Décembre|16H | « Attentats de Paris : enquête sur les commanditaires » / de Jean-Baptiste Rivoire | Projection-Débat Librairie Publico – Paris Paris, 16 décembre 2023 15:00, Paris.

Du 11 juillet 1995 au 3 décembre 1996 huit attentats se produisent à Paris et Villeurbanne tuant 14 personnes et en blessant 318. Attribuées au Groupe Islamique Armé (GIA) ces attaques interviennent après l’arrivée d’Alain Juppé à Matignon qui soutenait le colloque de Rome réunissant les partis politiques algériens opposés au putsch de janvier 1992.

Ces explosions et assassinats entraînent un raidissement français vis-à-vis des « islamistes » : d’abord favorable aux négociations avec l’armée le gouvernement finit par appuyer le président Liamine Zéroual nommé le 30 janvier 1994 par le Haut Comité d’État (HCE). Fortement « éradicateurs » les militaires refusent en effet toute contestation de leur pouvoir.

Les « actions » du GIA serviraient donc à dissuader la France de critiquer les généraux. Ses intérêts en Algérie paraissent ainsi se trouver en harmonie avec la répression qui s’y exerce.

Quel lien entre l’État et le terrorisme ? Quel rôle joue l’exploitation des hydrocarbures là-dedans ? Quel rapport avec les aides du Fonds Monétaire International (FMI) et la livraison d’armes ?

Le film « Attentats de Paris : enquête sur les commanditaires » de Jean-Baptiste Rivoire nous éclaire sur les responsables de ces frappes qui n’agissent sûrement pas au hasard. Une manœuvre du Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS) demeure possible tout comme un retour de ces opérations meurtrières.

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=9074 »}]

