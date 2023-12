Vendredi 15 Décembre | 19H | « Ronald Creagh, une essence de l’utopie » / de Michèle Rolin | Projection-Débat Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Vendredi 15 Décembre | 19H | « Ronald Creagh, une essence de l’utopie » / de Michèle Rolin | Projection-Débat Librairie Publico – Paris Paris, 15 décembre 2023 18:00, Paris. Vendredi 15 Décembre | 19H | « Ronald Creagh, une essence de l’utopie » / de Michèle Rolin | Projection-Débat Vendredi 15 décembre, 19h00 Librairie Publico – Paris Entrée Libre « Ronald Creagh, une essence de l’utopie » de Michèle Rolin est un portrait sensible de Ronald Creagh, sociologue de l’anarchisme et penseur de l’utopie. Cette projection a été organisée après le décès de notre camarade le 08 Septembre dernier Ce film capte le processus d’’engagement d’un homme qui, prêtre par vocation, adoptera les idéaux libertaires et deviendra un des penseurs incontournables de leurs utopies. Au fil du parcours de Ronald Creagh, se tisse en filigrane une évocation des années mythiques 1960/70 à travers l’histoire des communautés utopiques libertaires.

Ronald Creagh, passeur de mémoire, nous invite « à un voyage dans cette constellation de rêveurs, cette minorité infime de micro-sociétés fulgurantes » porteuses de multiples possibles.

http://www.librairie-publico.info/?p=9051 Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

