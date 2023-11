Dans les sillons de Gaston Couté Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Dans les sillons de Gaston Couté Librairie Publico – Paris Paris, 10 décembre 2023, Paris. Dans les sillons de Gaston Couté Dimanche 10 décembre, 16h00 Librairie Publico – Paris Projection commentée et chantée autour de l’album BD de Jean-Pierre Joblin « Dans les sillons de Gaston Couté »

Jean-Pierre Joblin sera en dédicace à partir de 13h00.

Bruno Daraquy interprètera quelques unes des chansons évoquées dans la BD il est accompagné d’Agathe Bejerano Calderon (flûte, chant, violon) et Antonin Millot (guitares, bodhran, cornemuse). Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Librairie Publico - Paris Adresse 145 rue amelot 75011 paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Publico - Paris Paris latitude longitude 48.865048;2.366034

Librairie Publico - Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/