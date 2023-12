Présentation-Lecture de Poèmes militants tirés de » Feuilles volantes » , troisième recueil de Monica Jornet , publié aux » Éditions Libertaires » Librairie Publico – Paris Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Monica Jornet de la Fédération Anarchiste nous invite cette fois encore à une lecture militante : « Toute poésie est engagée », dit-elle, « elle engage tout notre être. Le dire n’engage que moi-même, mais vous aussi peut-être, car lire est un partage… ». Dans son nouveau livre, « Feuilles volantes », la poétesse anarchiste « essuie de son drapeau les larmes de la nuit » : des poèmes libres, rimés ou non, à partager sans modération à la librairie Publico.

La presse (et la littérature) révolutionnaire, anarchiste comprise, est souvent grave, sérieuse, tatouée à la dramaturgie, habillée de noir comme pour un deuil. Il n’en a pas toujours été ainsi. « Une révolution où je ne pourrais pas danser ne serait pas ma révolution » clamait Emma Goldman. En ce temps-là, les plus grands artistes et poètes aimaient à faire danser les mots, les dessins, les rêves, l’espoir magnifique et joyeux d’une révolution sociale… dans les colonnes de notre presse ( Le Libertaire, Le Monde Libertaire, La Rue,….)

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

Poésie militante Lecture