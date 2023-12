Jeudi 07 Décembre | 19h | « Passe ton bac d’abord »: projection-discussion | à l’invitation du groupe libertaire d’Ivry de la Fédération Anarchiste Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jeudi 07 Décembre | 19h | « Passe ton bac d’abord »: projection-discussion | à l’invitation du groupe libertaire d’Ivry de la Fédération Anarchiste Librairie Publico – Paris Paris, 7 décembre 2023 18:00, Paris. Jeudi 07 Décembre | 19h | « Passe ton bac d’abord »: projection-discussion | à l’invitation du groupe libertaire d’Ivry de la Fédération Anarchiste Jeudi 7 décembre, 19h00 Librairie Publico – Paris Entrée libre « Passe ton bac d’abord » projection-discussion à l’invitation du groupe libertaire d’Ivry de la Fédération Anarchiste LE TRAVAIL, C’EST L’EXPLOITATION ; LE CHÔMAGE, C’EST LA MISÈRE… Projection du film PASSE TON BAC D’ABORD (1 h 20) Lens, 1978. L’histoire de quelques lycéens issus de milieu ouvrier, dans cette région profondément touchée par le chômage. Après le Bac, Agnès se marie avec le premier venu pour fuir ses parents et ne trouve qu’un emploi de caissière en supermarché. Muriel devient ouvrière d’usine et prostituée d’occasion. Patrick et Bernard, qui refusent de devenir mineurs comme leur père, espèrent un meilleur avenir à Paris… Accueil à partir de 19 h, projection à 19 h 30 Le film sera suivi d’une discussion : Ce film de 1978 est-il toujours d’actualité ? Qu’est-ce qui a changé depuis ? Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=9003 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00 Détails Heure : 18:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75011 Lieu Librairie Publico - Paris Adresse 145 rue amelot 75011 paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Publico - Paris Paris Latitude 48.865048 Longitude 2.366034 latitude longitude 48.865048;2.366034

Librairie Publico - Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/