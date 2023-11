Céline Faucher » Personnages de la Chanson Québécoise », Conférence en chanson. Librairie Publico – Paris Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Un voyage dans le temps et les différentes régions du Québec à la rencontre de personnages connus ou méconnus de la chanson québécoise

Céline Faucher, une interprète « du monde » qui pose un regard sans frontières, sensible mais lucide, sur ce qui l’entoure !

Connue pour son hommage à Pauline Julie, Céline Faucher sillonne les routes du Québec, de la France et de la Suisse depuis des années avec ses différents tours de chant https://celinefaucher.com/

Quelques dates marquantes…

Ses créations :1994 – L’ÂME À LA MUSIQUE, 2000 – DE LA LUMIÈRE, 2005 – À LA RENCONTRE DE PAULINE JULIEN,2009 – GENS DU QUÉBEC, 2013 – LA FEMME À ROGER, 2014 – FÉMININE(S) avec Christine Laville, 2

En octobre 2015, elle crée en France UNE JOURNÉE EN FABULETTESÀ l’automne 2018, elle crée QUI A PEUR DE PAULINE JULIEN ? avec la collaboration de Jean-Paul Liégeois.

https://youtu.be/llYONcE84P8

En 2021, pour mettre un baume sur l’effet du confinement, elle crée avec l’auteur-compositeur-interprète français Thomas Février : HUMEURS TRANSATLANTIQUES – LA LÉGENDE DE LA FEMME LUNE .

Toujours ouverte aux collaborations, elle a un nouveau tour de chant avec l’auteur-compositeur-interprète français Michel Avallone; MÊME LES CIGALES ONT UN ACCENT.

Artiste passionnée et engagée, on fait appel à ses services pour des Concerts sur mesure, ….et des Conférences en chanson comme celle qu’elle proposera ce dimanche à Publico

http://www.librairie-publico.info/?p=8982

