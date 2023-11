« Communauté et révolution chez Gustav Landauer » : Présentation-débat par son auteur, Anatole Lucet, Librairie Publico – Paris Paris, 2 décembre 2023, Paris.

« Communauté et révolution chez Gustav Landauer » : Présentation-débat par son auteur, Anatole Lucet, Samedi 2 décembre, 16h00 Librairie Publico – Paris Entrée Libre

Considéré un temps par la police de l’Empire allemand comme « l’agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire radical », Gustav Landauer (1870-1919) est une figure insaisissable, qui déjoue toutes les tentatives de catégorisation : anarchiste, il se méfiait des connotations trop négatives du mot en lui préférant celui de socialiste

Penseur du politique, il se définissait comme « antipolitique » en concevant le renouveau de la communauté libre à petite échelle, au sein même de la société existante.

Révolutionnaire, il récusait l’attente d’un grand soir et marquait sa réserve à l’égard de l’action violente ; penseur de la communauté, il affirmait que la recomposition des rapports sociaux passait, avant tout, par la transformation intérieure des individus.

Théoricien de la rupture et de la nouveauté, il estimait que celle-ci tirait sa vitalité du passé ; utopiste, il considérait que l’utopie devait s’expérimenter au présent et refusait toute représentation abstraite de la société idéale ; philosophe de l’action et « agitateur », il s’est interrogé sur le type de discours le plus à apte à nourrir cette action.

http://www.librairie-publico.info/?p=8965

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

#Anarchisme #Gustav Landauer