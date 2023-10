Dimanche 26 Novembre | 16H | Concert de Soutien à l’Union Pacifiste Librairie Publico – Paris Paris, 26 novembre 2023, Paris.

Dimanche 26 Novembre | 16H | Concert de Soutien à l’Union Pacifiste Dimanche 26 novembre, 16h00 Librairie Publico – Paris Accès libre

Participation Libre au Chapeau

Concert Organisée en soutien à l’UPF et dans le cadre de la Campagne Fédérale antimilitariste contre la Guerre et la militarisation

présentée par Bruno Daraquy avec

Pedro Fidalgo

chanteur-compositeur et cinéaste portugais. Entre satire sociale et beaucoup de tendresse, il chante en langue portugaise. Il a réalisé plusieurs films dédiés à la chanson engagée, notamment, CHANGER DE VIE, autour de l’œuvre du musicien portugais José Mário Branco et, plus récemment, le film N’EFFACEZ PAS NOS TRACES ! sur le parcours de la chanteuse Dominique Grange.

Nathalie Solence

Un œil noir et vif qui vous déshabille, rempli d’interrogations comme celui de l’enfance, un sourire lumineux qui vous désarme, une écriture limpide et généreuse… (CLAUDE ASTIER)

Philippe Altayrac

Dans son » Cabaret tout seul « , il nous présente une forme spécialement pour les espaces trop petits et les lieux mal foutus; collage où la poésie voisine avec le burlesque et la satire; monde dans lequel la colère et les larmes conduisent fatalement au rire; rire insolent et salvateur qui, à n’en pas douter, sera notre dernier souffle.Convaincu que » l’éphémère seul demeure inoubliable », le passant permanent ne dépose de trace que dans les mémoires, ne le laissez pas échapper.

Rémy Tarrier

Sous son air de ne pas y toucher, un poil nonchalant, ce garçon attachant a bien des choses à raconter. Rémy cultive avec bonheur tout à la fois l’humour, l’amour et la mélancolie, réserve quelques coups de griffes toujours allègres à la société de consommation. Des chansons qui fourmillent de richesse langagière. ( David Desreumaux revue Hexagone )

Fabienne Elkoubi

Chanteuse engagée pour les femmes, la Paix et contre la violence d’où qu’elle vienne, On l’a entendue au Trocadéro et devant l’ambassade de Chine, devant des milliers de sympathisants pour le Tibet. Elle a également joué pour les femmes des quartiers, dans les hôpitaux et pour les défenseurs des droits humains dans le monde.

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

