Vendredi 24 Novembre | 20H | A travers Brassens : Tour de chant dans l'univers de Georges Brassens et autres auteurs | Librairie Publico – Paris

Vendredi 24 novembre, 20h30
Librairie Publico – Paris

Entrée Libre
Participation au Chapeau

Jean-Marc Bonhomme vous convie à une soirée chansons à textes, cahier de chant à la main pour parcourir, À TRAVERS BRASSENS, de nombreuses thématiques sociales, humaines et subversives. Des liens seront faits avec d'autres auteurs et autrices de chansons populaires tels que Brel, Piaf, Ferré, Renaud et Thiéfaine. Et pour le plaisir des oreilles, venez découvrir le deuxième guitariste Can Oztoprak qui vient d'intégrer le projet pour l'accompagnement et les solos !

http://www.librairie-publico.info/?p=8940

Librairie Publico – Paris
145 rue amelot
75011 paris
Paris

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu Librairie Publico - Paris
Adresse 145 rue amelot 75011 paris
Ville Paris

