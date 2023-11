Jeudi 23 Novembre | 19H | « Les Lascars du LEP électronique » : Projection-Débat , À l’invitation du groupe libertaire d’Ivry Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jeudi 23 Novembre | 19H | « Les Lascars du LEP électronique » : Projection-Débat , À l’invitation du groupe libertaire d’Ivry Librairie Publico – Paris Paris, 23 novembre 2023, Paris. Jeudi 23 Novembre | 19H | « Les Lascars du LEP électronique » : Projection-Débat , À l’invitation du groupe libertaire d’Ivry Jeudi 23 novembre, 19h00 Librairie Publico – Paris Entrée Libre Lors du mouvement de 1986 contre la sélection à l’entrée de l’université, un groupe de lycéens, « les lascars du L.E.P. électronique », s’expriment à travers des tracts qui critiquent l’éducation, les profs, les étudiants, le travail… Ce documentaire est aussi une réflexion sur la lutte des classes au sein d’un mouvement. La projection (52 minutes) sera suivie d’une discussion. http://www.librairie-publico.info/?p=8928 Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=8928 »}] [{« link »: « http://www.librairie-publico.info/?p=8928 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

