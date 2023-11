Mercredi 22 Novembre | 20H | Ciné Commune : » Cecosesola, une coopérative populaire » Librairie Publico – Paris Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Mercredi 22 Novembre | 20H | Ciné Commune : » Cecosesola, une coopérative populaire » Mercredi 22 novembre, 20h00 Librairie Publico – Paris Entrée Libre

En 1967, quelques habitants de la ville de Barquisimeto au Venezuela s’associent pour enterrer dignement leurs morts, la coopérative Cecosesola est née. Malgré les pressions politiques, leur modèle autogestionnaire progresse et se diversifie. Cinquante ans plus tard, ce sont plus de 1200 travailleurs associés qui gèrent des supermarchés populaires, les ferias, où affluent chaque semaine des milliers de consommateurs. Égalité des revenus, rotation des postes, et absence de hiérarchie sont devenus les piliers de l’organisation. L’expérience Cecosesola illustre l’ingéniosité et la pérennité d’une expérience collective qui a choisi une voie indésirable pour les uns, utopique pour les autres. Un film réalisé par Ronan Kerneur, David Ferret

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris

Dates et horaires:

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:30:00+01:00

